Tokatçı şehir eşkıyasından pişkin savunma: Videoya iyi bakın, ona göre yorum yapın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki çekti. Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte okula gitmekte olan Ö.K. isimli bir baba, yanlarından hızla geçen lüks cip sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Ancak bu uyarı, beklenmedik bir şekilde şiddete dönüştü.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TOKAT ATTI

İddiaya göre; uyarı sonrası öfkelenen cip sürücüsü, kısa bir mesafe ilerledikten sonra geri dönerek baba ve çocuklarının önünü kesti. Araçtan inen sürücü, Ö.K. ile kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine sinirlerine hakim olamayan saldırgan, önce babanın boğazını tuttu, ardından da çocuklarının gözleri önünde tokat attı.

Saldırganın 33 yaşındaki O.C. olduğu öğrenilirken, yanında bulunan 17 yaşındaki kardeşi C.C. ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı. İfadeleri Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan iki kardeş, adliyeye sevk edildi.

KENDİSİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının “Neden yaptınız?” sorusuna cevap veren O.C., “Küfür eden adamın ağzını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor” sözleriyle kendini savundu.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.