Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Trabzon'da feci olay! 61 yaşındaki kadın beşinci kattan yere çakıldı

Trabzon'da feci olay! 61 yaşındaki kadın beşinci kattan yere çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trabzon&#039;da feci olay! 61 yaşındaki kadın beşinci kattan yere çakıldı
Trabzon, Beşikdüzü, Fatih, Ölüm, Düşme, Balkon, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın çamaşır astığı sırada apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay ilçenin Fatih mahallesi Esenevler Sitesi'nde meydana geldi.

5. KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI

Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki Türkan Kalaycı anne ve babasının oturduğu Esenevler Sitesi C Blok'ta bulunan evin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. Kalaycı olay yerinde hayatını kaybederken, anne ve babasının bakımı nedeniyle evde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimiDGS kayıtları ne zaman yapılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale Çınarlı alevlere teslim oldu! 2 okul tahliye edildi - 3. SayfaÇanakkale'de yangın! Okullar tahliye edildiOyun için girdiği bagaj sonu oldu! 7 yaşındaki Zeynal'den 25 gün sonra acı haber - 3. SayfaOyun için girdiği bagaj sonu oldu! 7 yaşındaki Zeynal'den acı haberEsenyurt'ta gürültü kavgası sokağa taştı! Yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada - 3. Sayfa''Gürültü'' kavgası sokağa taştı! Yumruklar havada uçuştuYayla yolunda feci kaza! 17 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti - 3. SayfaYayla yolunda feci kaza! 17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadıDenizli'de gece yarısı dehşet anları! Talihsiz kadını halk otobüsü şoförleri kurtardı - 3. SayfaGece yarısı dehşet anları! Talihsiz kadını şoförler kurtardıHilvan'da feci kaza! İşçi minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaHilvan'da feci kaza! İşçi minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...