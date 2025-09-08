Trabzon'da feci olay! 61 yaşındaki kadın beşinci kattan yere çakıldı

Olay ilçenin Fatih mahallesi Esenevler Sitesi'nde meydana geldi.

5. KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI

Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki Türkan Kalaycı anne ve babasının oturduğu Esenevler Sitesi C Blok'ta bulunan evin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. Kalaycı olay yerinde hayatını kaybederken, anne ve babasının bakımı nedeniyle evde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.