Trabzon'da feci olay! 61 yaşındaki kadın beşinci kattan yere çakıldı
Güncelleme:
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın çamaşır astığı sırada apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan yere düşerek hayatını kaybetti.
Olay ilçenin Fatih mahallesi Esenevler Sitesi'nde meydana geldi.
5. KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI
Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki Türkan Kalaycı anne ve babasının oturduğu Esenevler Sitesi C Blok'ta bulunan evin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. Kalaycı olay yerinde hayatını kaybederken, anne ve babasının bakımı nedeniyle evde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
