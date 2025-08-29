Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı var

Tunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı var

Tunceli'de sokaklar silah sesleriyle inledi. Bir şahsın restoranın yeni sahibine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Tunceli'de korkunç bir silahlı çatışma olayı yaşandı.

TUNCELİ SİLAHLI ÇATIŞMA

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eskiden sahibi olduğu restorana gelen H.T. adlı şahıs, tabancayla restoranın yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.'ye ateş ederek ağır yaraladı.

Tunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı var - 1. Resim

POLİS OLAY YERİNE GELDİ

Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle saldırgan durdurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı var - 2. Resim

Ağır yaralanan restoran sahibi H.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.B.'nin de durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

