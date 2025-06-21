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Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı
İzmir, Aile, Korku, Mağduriyet, Konak, Çatlak, Deprem, Belediye, Dayanışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı. 2 yaşındaki çocuğunu uyutmaya çalışan kadın duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 1. Resim

EVLERİ YIKILDI

Yapım çalışmalarının sürdüğü tünel inşaatı nedeniyle Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde Ersen (31) ve Fahriye Kılıç (28) çiftinin evinin duvarı yıkıldı.

Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 2. Resim

ÇOCUĞUNU UYUTURKEN KABUSU YAŞADI

2 yaşındaki çocuğunu uyutmaya çalışırken duvarın altında kalmaktan son anda kurtulan anne Kılıç, büyük korku yaşadı.

Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 3. Resim

Evinin yıkılmasından korktuğu için 1 yıldır uyuyamadığını belirten Kılıç, "Çocuğumu sallarken duvar üzerimize yıkıldı. 1 senedir uyuyamıyorum. Ev yıkılacak, her an bir şey olacak diye korkuyorum. Belediye başkanımız kendini benim yerime koysun, çocuğumun canından endişe ediyorum." dedi.

Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 4. Resim

"DEPREMİN YIKAMADIĞI EVİ BELEDİYE YIKACAK"

Kılıç belediye yetkililerinden çözüm beklediklerine dikkati çekerek, "Belediye ne evimizin parasını veriyor, ne de verdiği sözleri tutuyor. 'Sizi buradan çıkaracağız, size destek vereceğiz, yarın geleceğiz, yarın buradayız' diyorlar ama hala yoklar. 1 ay önce İzmir'de deprem oldu. Bu ev yıkılmadı ama belediye tünel çalışmasına bu şekilde devam ederse, evi gerçekten yıkacak. Depremin yıkamadığı evi belediye yıkacak." ifadelerini kullandı.

Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 5. Resim

Kılıç, eşinin işsiz olduğunu, zorluklar içerisinde evi geçindirmeye çalıştıklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 6. Resim

"BU TÜNEL YÜZÜNDEN EVİMDEN ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"

Mahalle sakinlerinin tünel inşaatı nedeniyle korku içinde yaşadığını söyleyen Sezgin Demir (35), "Evleri yıkılan insanlar, 'Ölürüm de evimden çıkmam' diyen insanlar ne hale geldi. Çok kötü durumdayız. Bazı evler bildiğiniz kaydı, duvarlar çatladı. Ben bu tünel yüzünden evimden çıkmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Tünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 7. Resim

Bir mahalle sakini ise evinin duvarlarının çatladığını, artık duruma tahammül edemediğini ve evini yakacak duruma geldiğini vurguladı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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