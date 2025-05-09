Üniversiteli kızların "Erkek arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tartışan 2 üniversite öğrencisi genç kız sokak ortasında saç saça kavga etti. Kavganın "Erkek arkadaşıma yan baktın" sebebi üzerine çıktığı iddia edildi.

Son zamanlarda kız öğrencilerin kavgalarına Karabük'te de üniversiteli kız öğrenciler dahil oldu.

Katip Çelebi Kız Öğrenci Yurdu önündeki Karabük Caddesi’nde meydana gelen olayda iki üniversite öğrencisi genç kız arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

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"ERKEK ARKADAŞIMA YAN BAKTIN" KAVGASI

İddialara göre "Erkek arkadaşıma yan gözle baktın" diye başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.