Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Üniversiteli kızların "Erkek arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada!

Üniversiteli kızların "Erkek arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tartışan 2 üniversite öğrencisi genç kız sokak ortasında saç saça kavga etti. Kavganın "Erkek arkadaşıma yan baktın" sebebi üzerine çıktığı iddia edildi.

Son zamanlarda kız öğrencilerin kavgalarına Karabük'te de üniversiteli kız öğrenciler dahil oldu.

Katip Çelebi Kız Öğrenci Yurdu önündeki Karabük Caddesi’nde meydana gelen olayda iki üniversite öğrencisi genç kız arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

"ERKEK ARKADAŞIMA YAN BAKTIN" KAVGASI

İddialara göre "Erkek arkadaşıma yan gözle baktın" diye başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir yerli ve milli araç daha! 22 bin liraya mal etti, gören "Bize de yap" diyor'Alo, hey hişt, oğlum' diyenler, siz siz olun bunları kullanırken dikkat edin!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yozgat’ta feci kaza! Minibüs takla attı... Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYozgat’ta minibüs takla attı... Ölü ve yaralılar varLisede korkunç olay! Hizmetli kantinde dehşet saçtı: 2 ölü - 3. SayfaHizmetli lise kantininde dehşet saçtı: 2 ölüSamsun'daki 10 fabrika bir günde kabusu yaşadı! Yüzlerce kişi hastaneye koştu - 3. SayfaSamsun'daki 10 fabrika bir günde kabusu yaşadı!Kılık değiştirdi! Peruk onu 6 ay saklayabildi... Bir anda yakalandı - 3. SayfaKılık değiştirdi! Peruk onu 6 ay saklayabildi...Öğrenciyi heimlich manevrasıyla kurtardı! Okulda korku dolu anlar kamerada - 3. SayfaÖğrencinin hayatını kurtardı! Heimlich manevrası kameradaMersin'de feci olay! Kamyonetten atlayan kızı tanker ezdi... - 3. SayfaMersin'de feci olay! Kamyonetten atlayan kızı tanker ezdi...
Sonraki Haber Yükleniyor...