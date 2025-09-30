Üsküdar’da Kur’an kursunda yangın: Öğrenciler dumandan etkilendi

Üsküdar ilçesinde saat 14.30 sıralarında iki katlı ahşap Kur’an kursunda yangın çıktı. Alevler binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. İçeride bulunan öğrenciler hızla tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken yangın sırasında dumandan etkilenen bazı öğrenciler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Mahalle sakini Ozan Yılmaz, "Ben yan binada oturuyorum. Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah duman vardı, aşağı indik. İtfaiye geldi, polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.