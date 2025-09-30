Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Üsküdar’da Kur’an kursunda yangın: Öğrenciler dumandan etkilendi

Üsküdar’da Kur’an kursunda yangın: Öğrenciler dumandan etkilendi

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

İstanbul Üsküdar’da iki katlı ahşap Kur’an kursunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında içeride bulunan öğrenciler tahliye edilirken dumandan etkilenen bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar ilçesinde saat 14.30 sıralarında iki katlı ahşap Kur’an kursunda yangın çıktı. Alevler binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. İçeride bulunan öğrenciler hızla tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken yangın sırasında dumandan etkilenen bazı öğrenciler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Üsküdar’da Kur’an kursunda yangın: Öğrenciler dumandan etkilendi - 1. Resim

Mahalle sakini Ozan Yılmaz, "Ben yan binada oturuyorum. Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah duman vardı, aşağı indik. İtfaiye geldi, polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

