Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Menekşe Yıldırım, gelinliğine kavuşamadan toprağa verildi. Nişan hazırlığında olan genç kız, tabutunun üzerine örtülen gelinliğiyle uğurlandı.

Feci kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Abdürreşit Caddesi'nde meydana geldi. 

SULAMA KANALINA UÇTU

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde merkez istikametinden Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin U. idaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş sulama kanalına uçtu.

Melike Yıldırım nişan gününü göremedi: Gelinliği tabutuna serildi - 1. Resim 

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Menekşe Yıldırım hayatını kaybetti. Menekşe Yıldırım için öğle namazını müteakip Uhut Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Yıldırım'ın cenazesi gözyaşları arasında dualarla Uhut Mezarlığı'nda defnedildi.

Melike Yıldırım nişan gününü göremedi: Gelinliği tabutuna serildi - 2. Resim

GELİNLİĞİYLE UĞURLANDI

Öte yandan, Yıldırım'ın kazada yaralanan Hüseyin U. ile nişan hazırlığı yaptıkları, kısa süre sonra nişanlarının olduğu öğrenildi. Menekşe Yıldırım'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü.

Melike Yıldırım nişan gününü göremedi: Gelinliği tabutuna serildi - 3. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak kanala uçtuğu, kaza sonrası vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Kazada hayatını kaybeden Menekşe Yıldırım'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kanala uçan otomobil kanaldan çıkartılarak emniyet otoparkına kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Melike Yıldırım nişan gününü göremedi: Gelinliği tabutuna serildi - 4. Resim

