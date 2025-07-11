'Utanıyor musunuz' Mahalleli suçüstü bastı! Elleri kolları bağlandı...

Şanlıurfa’da bir bağ evinin güneş enerjisi panellerini çalmak isteyen 2 şüpheli, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışan şahısları uyaran mahalleli "Utanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Ağılcık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallenin dışında bulunan bir bağ evine giden 2 şüpheli, duvardan tırmanıp damın üzerindeki güneş enerjisi panellerini çalmak istedi.

MAHALLELİ FENERİN IŞIĞINI FARK ETTİ

Şahısların panelleri sökerken kullandıkları el fenerinin ışığını fark edenler, evin etrafını sararak hırsızları kıskıvrak yakaladı. Elleri bağlanan şüpheliler, olay yerine çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi.

"UTANIYOR MUSUNUZ"

Şahısların yakalandıktan sonra cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde ellerinin bağlandığı görüldü. Elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışan şahısları uyaran mahalleli "Utanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi.

"7 - 8 KİŞİLİK GRUP SUÇÜSTÜ BASTI"

Şahısların panelleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalandığını söyleyen Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, "Saat gece 01.30 falandı. Akrabalarımızdan biri telefonla beni aradı. Hırsız olduğunu ve yakaladıklarını söyledi. Toplam 7 - 8 kişi gidip hırsızları suçüstü yakalamış. Ben de oraya gidip karakola haber verdim. Jandarma geldi, hırsızları onlara teslim edip geri döndük" dedi.

200 BİN LİRALIK PANELLERİ 20 BİN LİRAYA SATIYORLAR

Hırsızların değeri yaklaşık 200 bin lira olan panelleri çaldıktan sonra 20 - 30 bin liraya sattıklarını söyleyen Muhtar Hasan Kaya, "Adamın zararı en az 200 bin liradan fazlaydı. Çaldıktan sonra götürüp 20 bin liraya, 30 bin liraya satıyorlar. Yazık günahtır" diye konuştu.