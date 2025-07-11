Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 'Utanıyor musunuz' Mahalleli suçüstü bastı! Elleri kolları bağlandı...

'Utanıyor musunuz' Mahalleli suçüstü bastı! Elleri kolları bağlandı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Utanıyor musunuz&#039; Mahalleli suçüstü bastı! Elleri kolları bağlandı...
Şanlıurfa, Hırsızlık, Suçüstü, Mahalleli, Güneş Enerjisi Paneli, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da bir bağ evinin güneş enerjisi panellerini çalmak isteyen 2 şüpheli, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışan şahısları uyaran mahalleli "Utanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Ağılcık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallenin dışında bulunan bir bağ evine giden 2 şüpheli, duvardan tırmanıp damın üzerindeki güneş enerjisi panellerini çalmak istedi.

MAHALLELİ FENERİN IŞIĞINI FARK ETTİ

Şahısların panelleri sökerken kullandıkları el fenerinin ışığını fark edenler, evin etrafını sararak hırsızları kıskıvrak yakaladı. Elleri bağlanan şüpheliler, olay yerine çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi.

'Utanıyor musunuz' Mahalleli suçüstü bastı! Elleri kolları bağlandı... - 1. Resim

"UTANIYOR MUSUNUZ"

Şahısların yakalandıktan sonra cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde ellerinin bağlandığı görüldü. Elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışan şahısları uyaran mahalleli "Utanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi.

'Utanıyor musunuz' Mahalleli suçüstü bastı! Elleri kolları bağlandı... - 2. Resim

"7 - 8 KİŞİLİK GRUP SUÇÜSTÜ BASTI"

Şahısların panelleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalandığını söyleyen Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, "Saat gece 01.30 falandı. Akrabalarımızdan biri telefonla beni aradı. Hırsız olduğunu ve yakaladıklarını söyledi. Toplam 7 - 8 kişi gidip hırsızları suçüstü yakalamış. Ben de oraya gidip karakola haber verdim. Jandarma geldi, hırsızları onlara teslim edip geri döndük" dedi.

'Utanıyor musunuz' Mahalleli suçüstü bastı! Elleri kolları bağlandı... - 3. Resim

200 BİN LİRALIK PANELLERİ 20 BİN LİRAYA SATIYORLAR

Hırsızların değeri yaklaşık 200 bin lira olan panelleri çaldıktan sonra 20 - 30 bin liraya sattıklarını söyleyen Muhtar Hasan Kaya, "Adamın zararı en az 200 bin liradan fazlaydı. Çaldıktan sonra götürüp 20 bin liraya, 30 bin liraya satıyorlar. Yazık günahtır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den Premier Lig'e yeni çıkarma! Trossard transferinde son durumŞarköy'de korkutan kaza! Araç dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şarköy'de korkutan kaza! Araç dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı - 3. SayfaŞarköy'de otomobil dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı!Sıfır aldığı motosikletine doyamadı! 40 bin lira parasından da oldu - 3. SayfaSıfır aldığı motosikletine doyamadı!Mangalda pul biber yaktı, insanlar hastanelik oldu! Binadaki herkes tahliye edildi - 3. SayfaMangalda pul biber yaktı, insanlar hastanelik oldu!İfade verdikten sonra serbest kalan gruplar emniyet müdürlüğü önünde çatıştı! - 3. Sayfaİlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı kavga! Yaralılar varBalkonda kahve içen kadının üstüne ağaç düştü! - 3. SayfaBalkonda kahve içen kadının üstüne ağaç düştü!Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaZehir tacirlerine eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı v
Sonraki Haber Yükleniyor...