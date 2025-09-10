Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Vatandaşlar tepki gösterdi! Nesli tehlike altındaki balık zıpkınla vuruldu

Vatandaşlar tepki gösterdi! Nesli tehlike altındaki balık zıpkınla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaşlar tepki gösterdi! Nesli tehlike altındaki balık zıpkınla vuruldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı zıpkınla vuruldu. Vatandaşlar balığın vurumasına tepki gösterdi.

Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı, Bodrum Limanı'nda görüntülendi. Balık, bir süre sonra zıpkınla vuruldu. Rıhtım kenarında yüzen balığın H.A. adlı şahıs tarafından vurulması, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurulmasına tepki gösterdi.

12 BİN TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan H.A.’ya Bodrum Liman Başkanlığı tarafından limanda avcılık yaptığı gerekçesiyle 12 bin 660 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bodrum Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen Mavi Yelken Balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
THY, 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer düzenleyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 çocuktan, muhtar hakkında şoke eden suçlama! Oyun bahanesiyle cinsel istismar iddiası - 3. Sayfa2 çocuktan muhtar hakkında şoke eden suçlamaOkul bahçesinde müdüre darp! Saldırgan gözaltında - 3. SayfaOkul bahçesinde müdüre darp! Saldırgan gözaltındaMilli halterci Vahdet Bekir Gencan'ı vurmuşlardı! 4 şüpheli suçu birbirine attı - 3. SayfaMilli halterciyi vurmuşlardı! Kimse suçu üstlenmediİki yük treni çarpıştı! Makinist canını zor kurtardı - 3. Sayfaİki yük treni çarpıştı! Makinist canını zor kurtardıYine aynı senaryo! Çocuğu öldürüp, ailesini tehdit ettiler...Katil Semih Çelik'i hatırlattılar - 3. SayfaYine aynı senaryo! Katil Semih Çelik'i hatırlattılarGenç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaGenç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...