Haberler > 3. Sayfa > 'Vurulma' kurgusu karakolluk etti! 4 genç gözaltında

'Vurulma' kurgusu karakolluk etti! 4 genç gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan silahlı bir video, polisi harekete geçirdi. Yaşları 16-17 arasında değişen 4 genç kurusıkı tabancayla birlikte yakalanırken, olayın sosyal medya için çekilen 'vurulma kurgusu' olduğu belirlendi.

Sosyal medya platformlarında "İstanbul’da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere silahlı video çekti" başlığıyla paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler sonrası Başakşehir’de 2 şahsın motosiklet üzerinde seyrederken kaçan bir şahsa ateş ettiği belirlenirken, görüntüleri 17 yaşındaki M.A.T.’nin sosyal medyadan paylaştığı tespit edildi.

'Vurulma' kurgusu karakolluk etti! 4 genç gözaltında - 1. Resim

KURGU VİDEO KARAKOLLUK ETTİ

Videonun 10 Temmuz’da çekilen kurgu bir video olduğu, videoda kimlik bilgileri tespit edilen 17 yaşındaki M.A.T.’nin motosikleti kullandığı, 16 yaşındaki M.B.B.’nin vurulma rolü yaptığı, 16 yaşındaki Ö.F.B.’nin silahla ateş ettiği, 16 yaşındaki Y.A.’nın ise videoyu çektiği belirlendi. 4 şahıs olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.

Konu ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

'Vurulma' kurgusu karakolluk etti! 4 genç gözaltında - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
