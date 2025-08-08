Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yaylada turistleri taşıyan araç dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

Yaylada turistleri taşıyan araç dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon Demirkapı Yaylası'nda Arap turistleri taşıyan araç, sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Arap uyruklu turistleri taşıyan Mercedes Vito marka minibüs, Demirkapı Yaylası Balık Gölü mevkiinde sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı.

2 KİŞİ ORACIKTA CAN VERDİ

Yoldan geçen turistlerin ve yayla sakinlerinin 112 Acil hattına yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında araçtan çıkartıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yaylada turistleri taşıyan araç dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Yaralıların nakli için bölgeye ambulans helikopter istenirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden 2 kişinin ve yaralıların kimlik tespitlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaylada turistleri taşıyan araç dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

50 lirayı aşacak! Dünyaca ünlü bankadan dikkat çeken dolar/TL tahminiÇanakkale'de yangın nerede çıktı? Çanakkale yangını son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki hafta arayla benzer vaka! Onlarca kişi pastadan zehirlendi, 3'ünün durumu ciddi - 3. SayfaOnlarca kişi pastadan zehirlendi, 3'ünün durumu ciddiEsenyurt'ta telefon tamiri kavgası! Dükkanı demir sopayla bastı: O anlar kamerada - 3. SayfaEsenyurt'ta telefon tamiri kavgası! Dükkanı demir sopayla bastıTaklalar atan araç inşaata daldı! Denetim yapan müteahhit hayatını kaybetti - 3. SayfaDenetim yapan müteahhiti hayattan kopardıYol verme tartışması faciaya dönüştü! Baltayla camı kırıp... - 3. SayfaYol verme tartışması faciaya dönüştü! Baltayla camı kırıp...Narin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha! Hapisteki 4 kişiyi de ilgilendiriyor - 3. SayfaNarin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha!Muğla'da bir genç kız silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan ölü bulundu - 3. SayfaMuğla'da bir genç kız silahlı saldırıya uğradı!
Sonraki Haber Yükleniyor...