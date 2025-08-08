Yaylada turistleri taşıyan araç dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Arap uyruklu turistleri taşıyan Mercedes Vito marka minibüs, Demirkapı Yaylası Balık Gölü mevkiinde sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı.

2 KİŞİ ORACIKTA CAN VERDİ

Yoldan geçen turistlerin ve yayla sakinlerinin 112 Acil hattına yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında araçtan çıkartıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yaralıların nakli için bölgeye ambulans helikopter istenirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden 2 kişinin ve yaralıların kimlik tespitlerinin sürdüğü öğrenildi.