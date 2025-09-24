Yol tartışması kavgaya döndü! Korku dolu anlar kamerada

Bugün Antalya'nın Alanya ilçesindeki Tosmur Mahallesi'nde sosyal medyada yayılan görüntülerde, ismi öğrenilemeyen Ukrayna uyruklu sürücü, aracıyla seyir halindeyken bölgede turist taşıyan bir safari aracının şoförü tarafından iddiaya göre önü kesildi.

Ukraynalı sürücünün aracına çarpıp sıkıştıran şahıs, daha sonra aracından inip aracın camını yumrukladı. Yoldan geçen bir vatandaş ise kavgayı ayırmak için safari sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

Ukraynalı sürücü yaşadığı olaydan sonra olay yerinden ayrılarak, avukatıyla birlikte Tosmur Polis Karakolu'na giderek saldırgan sürücüden şikâyetçi oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.