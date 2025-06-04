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Yolda yürüyen adama Belçika Kurdu saldırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yolda yürüyen adama Belçika Kurdu saldırdı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da yolda yürüyen bir adam sahipli bir Belçika Kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi 304. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Belçika Kurdu cinsi sahipli bir köpek, sokakta yürüyen 33 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulmuti Abdullah’a saldırdı.

Yolda yürüyen adama Belçika Kurdu saldırdı! - 1. Resim

Elinden, kolundan, ayağından ve kalçasından yaralanan Abdulmuti Abdullah, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yolda yürüyen adama Belçika Kurdu saldırdı! - 2. Resim

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun birçok noktasında ısırık izlerinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

Yolda yürüyen adama Belçika Kurdu saldırdı! - 3. Resim

"KÜÇÜK BİR ÇOCUK OLSAYDI NE OLACAKTI"

Hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından Abdulmuti Abdullah taburcu edildi. Olayı anlatan Abdulmuti Abdullah, "Yolda yürüdüğüm esnada zinciri veya tasması olmayan bir köpek sahibinin yanında olduğu sırada direkt bana saldırdı. Önce kolumu ısırdı ve ben direndiğim esnada kolumu bırakıp ayağımı ve kalçamı ısırdı. Ben yine iyiyim ama benim yerimde küçük bir çocuk olsaydı ne olacaktı" diye konuştu.

Yolda yürüyen adama Belçika Kurdu saldırdı! - 4. Resim
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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