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Yoldan geçen motosikletli hayat kurtardı! Ölümle burun buruna geldi, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de boğazına şeker kaçan bir vatandaş, yoldan geçen motosiklet sürücüsünün yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüdüğü sırada bir anda boğazına şeker kaçan vatandaş nefes almakta zorlanmaya başladı. O sırada yoldan geçen ve durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü hemen motosikletini durdurarak müdahalede bulundu. Sürücü, Heimlich manevrasını uygulayarak vatandaşın boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı.

Yoldan geçen motosikletli hayat kurtardı! Ölümle burun buruna geldi, o anlar kamerada - 1. Resim

Boğazına şeker kaçan vatandaşa yardım eden motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz olayı anlatarak, "Yoldan geçiyordum, vatandaşın boğazında şeker gibi bir cisim kalmış. Ben de hemen durdum ve Heimlich manevrası yaparak onu kurtardım. Su aldım, verdim yani vatandaşlık görevimi yaptım. Ambulansı ben çağıracaktım, benden önce çağıran da oldu. Vatandaş reddetti, baktık durumu iyiydi, geri yoluma gittim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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