Yönetmelik 3 defa değişti, problem çözülemedi! Bisikletler hurda oldu

İstanbul’da bisikletle ulaşımı teşvik etmek maksadıyla başlatılan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE), bir buçuk yılı aşkın süredir hizmet vermiyor. Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, uygulamaya girilmek istenildiğinde “2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir” bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.

Sisteme ait yüzlerce bisiklet de Kartal Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü noktasının yanındaki hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor. Etrafı brandayla çevrili olan alandaki bisikletlerin peş peşe sıralandığı ancak korunması için herhangi bir tedbir alınmadığı gözlendi. Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilgili yönetmeliğe ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından firmalardan başvuru alınması ve firmalar lisans aldıktan sonra 90 gün içinde bisikletlerini sahada bulundurması planlanıyor.

İSBİKE bisikletlerinin söz konusu durumu, zaman zaman İBB Meclisinde de gündeme geldi. Sistemde bisiklet sayısı ve kullanımındaki azalış ile İSBİKE’nin uğradığı zarar meclis üyelerince tartışıldı. İBB Meclisinde 12 Aralık 2024’te yapılan oturumda, mevcut bisikletlerin güncel donanım ve yazılıma ihtiyaç duyması nedeniyle yeni bir sistem ihtiyacının doğduğu belirtildi. Bu arada, İBB tarafından hazırlanan Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği 3 kez değiştirildi.

Son olarak revize edilen yönetmelik, 17 Temmuz’da oy çokluğuyla Meclis’ten geçti. Söz konusu toplantıda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 6 aydır da yönetmelikle uğraştıklarını belirterek “Üçüncü defa getirdiğiniz bu yönetmelik, hem üst yasal düzenlemelere aykırı olduğu gibi hem de bu işin verileceği kişiye yönelik tarifler var, ihalede rekabet esastır, rekabeti engelleyici hükümler var, yanlıştır. Gelin zaman kaybetmeyelim, bu yönetmeliğe biz de katkı verelim” ifadelerini kullandı.