Yusuf 45 gün dayanabildi! Bir babanın taşıyabileceği en ağır yük: Bizim hayatımız filmmiş, finali oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2025 07:54 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 08:26 - Güncelleme:

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Konya’da okulda arkadaşı tarafından boğazı sıkıldığı için hastanelik olan Yusuf Taşkın (10) hayatını kaybetti. Küçük Yusuf, yine akran zorbalığından ölen abisinin yanına defnedildi. Acılı baba ise

Konya’da okulda arkadaşı tarafından boğazı sıkıldıktan sonra 45 gündür komada kalan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın hayatını kaybetti. Olay geçen mayıs ayında Selçuklu Dikilitaş Sahip Ata İlkokulunda meydana geldi. Yaşanan bir tartışmadan sonra sınıf arkadaşı İ.Ç, Yusuf Taşkın’ın boğazını uzun süre sıktı. Fenalaşan Yusuf, kaldırıldığı hastanede 45 gün sonra vefat etti. AĞABEYİ DE AKRAN ZORBALIĞINDAN ÖLDÜ Yusuf’un cenazesi, geçen yıl uğradığı akran zorbalığının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Taşkın’ın yanına defnedildi. "BİZİM HAYATIMIZ FİLMMİŞ, FİNALİ OLDU" Acılı baba Ramazan Taşkın (42), “Bizim hayatımız filmmiş, finali oldu. Filmin sonunda bitince final yazıyor, tekrarı yok. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "Her şeyin bittiği an. Söylenecek kelime yok, gördünüz gibi. Kardeşim iki evladını yan yana aynı vakadan toprağa verdi. Üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş