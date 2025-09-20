Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe! 442 kilo metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen operasyonda 442 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 442 kilogram metamfetamin ile 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya'nın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 Kg metamfetamin, 49,5 Kg katkı maddesi ele geçirdik.
ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR
Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum.
Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz