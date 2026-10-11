Zonguldak'ta kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk havuzda can verdi

Zonguldak'ta evlerinin önünde bulunan ve yıllar önce alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü Yukarıdan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, suda boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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