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Göçükten kahreden hikaye çıktı! Evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmış… Riskli binadan kaçıp, can verdi

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Göçükten kahreden hikaye çıktı! Evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmış… Riskli binadan kaçıp, can verdi
Başlık ResmiGöçükten kahreden hikaye çıktı! Evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmış… Riskli binadan kaçıp, can verdi

Maltepe'de yıkılan 7 katlı binada enkaz altında hayatını kaybeden Mesut Bilece'nin başka mahalledeki evini 11 ay önce kentsel dönüşüme verdiği için taşındığı, 3.kattaki daireye 40 bin lira kira ödediği ortaya çıktı.

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Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken binanın 3'üncü katındaki dairede hayatını kaybeden ve İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çalıştığı öğrenilen Mesut Bilece’nin ölümünde kahreden detay ortaya çıktı.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN TAŞINMIŞ

Bilece'nin normalde Maltepe Gülsuyu'nda oturduğu; 11 ay önce evini kentsel dönüşüme verdiği için Cevizli Mahallesi'ndeki çöken binaya kiraya taşındığı, burada eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan Bilece'nin yaklaşık 40 bin TL kira verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Bilece'nin memleketi olan Diyarbakır Silvan'da toprağa verilecek.

Göçükten kahreden hikaye çıktı! Evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmış… Riskli binadan kaçıp, can verdi
Başlık ResmiGöçükten kahreden hikaye çıktı! Evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmış… Riskli binadan kaçıp, can verdi

AKRABALARI YARALANDI

Öte yandan Bilece ailesinin yanına çökme olayından birkaç gün önce geldiği öğrenilen akrabaları Hilal Meygil'in (19) de yaralı olduğu, durumunun iyi olduğu belirtildi. Bilece'nin evini kentsel dönüşüme vermesinin ardından binayı verdikleri müteahhittin uzun süre inşaata başlamadığı öğrenildi.

Göçükten kahreden hikaye çıktı! Evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmış… Riskli binadan kaçıp, can verdi
Başlık ResmiGöçükten kahreden hikaye çıktı! Evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmış… Riskli binadan kaçıp, can verdi

5 KİŞİ HAYATI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, 7 katlı binadaki enkaz çalışmalarına ilişkin Gülce Dora Turhan (2021), Ahmet Muhammed İnan (2004), Mesut Bilece (1986), Hüseyin Özkurt (1960) ve Zeynep İnan'ın (2006) hayatını kaybettiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

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Açıklamada “Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir” denilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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