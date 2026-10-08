Casper NevoPro P40 ne kadar elektrik tüketiyor?

Casper NevoPro P40, TÜV Rheinland ölçümünde uyku ve kapalı durumlarında 0,36 W, uzun boşta durumda 2,63 W, kısa boşta durumda 3,75 W tüketiyor. Bu rakamlar günlük kullanımın farklı anlarını anlatıyor; laptopun sürekli aynı güçte çalıştığını göstermiyor. Rapordaki 11,08 kWh yıllık gösterge ise standart bir hesaplama sonucudur. Evde ders, belge veya toplantı için bilgisayar kullanan kişinin gerçek tüketimi, çalışma sürelerine ve uygulamalara göre değişir. Bu yüzden elektrik tüketimini anlamak için önce watt ile kilovatsaat ayrımını yapmak gerekiyor. P40’ın yayımlanan değerleri, cihazın bekleme davranışını somutlaştırırken kişisel fatura hesabının hangi ek bilgilere ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor.

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WATT VE KİLOVATSAAT FARKLI BİLGİLERİ ANLATIYOR

Watt, cihazın ölçüm anında çektiği güçtür. Kilovatsaat ise bu gücün zaman boyunca kullanılmasıyla biriken enerjiyi anlatır. Sabit güç varsayımında tüketim, watt cinsinden güç ile saat cinsinden sürenin çarpılıp bine bölünmesiyle hesaplanır. Dolayısıyla bir watt değeri tek başına aylık tüketim veya elektrik ücreti değildir. Fatura hesabına geçmek için süre ve geçerli birim fiyat gerekir.

Örneğin rapordaki 3,75 W kısa boşta değerinin sekiz saat boyunca hiç değişmediği varsayılırsa hesap 0,03 kWh olur. Bu yalnızca birimlerin ilişkisini gösteren aritmetik örnektir; P40 ile sekiz saat aktif çalışma ölçümü değildir. Belge açılması, internet kullanımı veya görüntülü toplantı sırasında gücün aynı kalacağı varsayılamaz. Günlük tüketimi hesaplamak için farklı durumlarda geçirilen sürelerin de bilinmesi gerekir.

Elektrik bedelini bulmak için ölçülen kWh ile kullanıcının faturasında geçerli kWh fiyatı çarpılabilir. İlgili aboneliğin ve dönemin fiyatı, hesabın dayanağını oluşturur. Aynı enerji miktarı, farklı birim fiyatlarla farklı bedeller üretir. Çoklu prizde başka cihazlar da ölçülüyorsa çıkan toplam bu cihazları da kapsar. Ölçüm noktası ve kapsanan cihazların tüketim kaydında birlikte gösterilmesi, laptopa ait enerji miktarını ayırt etmeyi kolaylaştırır.

MOLA SIRASINDA TÜKETİM DEĞİŞİYOR

P40 raporunda kapalı ve uyku durumlarının her biri 0,36 W olarak kaydedilmiş. Uzun boşta durumda güç 2,63 W, kısa boşta durumda 3,75 W. Uzun ve kısa boşta terimleri, test yönteminin ayrı durumlarını tarif ediyor. Bu tanımlar ekranın ve güç yönetiminin test sırasındaki davranışına dayanıyor; her bir güç kaydı bu koşullarla birlikte cihazın bekleme tüketimini açıklıyor.

Ders veya çalışma arasında bilgisayar açık bırakıldığında cihazın hangi duruma geçtiği önemli. Ekranı açık tutan bir bekleme ile uykuya geçen bir bilgisayar aynı kayıt değildir. Bu nedenle masa başından uzaklaşıldığında ekran kapanma ve uyku ayarlarının nasıl çalıştığını görmek, yayımlanan düşük güç değerlerini günlük alışkanlıkla ilişkilendirmeye yardımcı olur. Uzun bir işlemin sürmesi gerekiyorsa ayarın iş akışına uygun olması da gerekir.

Kısa bir ara, uzun bir öğle molası ve günün sonunda cihazın kapatılması farklı kullanım dönemleridir. Tüketim takibinde bu dönemlerin ayrı kaydedilmesi, günlük toplamın neden değiştiğini anlamayı kolaylaştırır. Özellikle aktif çalışma ile bekleme birbirine karıştırılmazsa düşük watt değerinin hangi sürede etkili olduğu görülebilir. P40’ın farklı güç durumları bu ayrımı sayısal olarak açıklamak için kullanılabilir.

PARLAKLIK AYARI TÜKETİM KAYDININ BİR PARÇASI

Standart ölçümde ekran ayarı 25/100 ve ölçülen parlaklık 91,85 cd/m². Rapordaki 3,75 W kısa boşta sonucu bu test düzenine ait. Ayrıca en az 150 cd/m² parlaklıkta gerçekleştirilen ek kısa boşta ölçümünde 5,15 W kaydedilmiş. Aynı durum için farklı ekran koşullarıyla iki ayrı sayı bulunması, parlaklık bilgisinin güç değerinden koparılmaması gerektiğini gösteriyor.

Kullanıcının ekran ayarı, odanın aydınlığına ve içeriğin okunabilirliğine göre değişir. Kendi ortamında rahat okunan düzey seçilirken rapordaki güç değerinin hangi parlaklıkta ölçüldüğü de karşılaştırmaya eklenir. Standart kısa boşta sonucu 25/100 ayara, ek sonuç ise en az 150 cd/m² koşuluna ait. Böylece iki ölçüm, kendi ekran ayarlarıyla birlikte günlük tüketim değerlendirmesine katılır.

GÜNLÜK DURUMLARA AİT ÖLÇÜM ÖZETİ

Aşağıdaki tablo anlık güç değerlerini bir arada gösteriyor. Kısa boşta durumunun iki satırda yer almasının nedeni, ekran parlaklığının farklı olması. Kapalı durumdaki ölçüm ise cihazın test bağlantısı içindeki hâline ait; prizden tamamen ayrılmış bir cihazın tüketimi gibi anlatılamaz. Bu ayrımlar, günlük kullanım örneklerinin rapordaki koşullarla eşleştirilmesini kolaylaştırıyor.

Casper NevoPro P40 ne kadar elektrik tüketiyor?

YILLIK GÖSTERGE VE ÖLÇÜLEN DONANIM

ETEC sonucu 11,08 kWh/yıl, ilgili maksimum sınır 15,52 kWh/yıl ve rapor sonucu Pass. Bu yıllık gösterge, standart güç durumlarından hesaplanıyor; evdeki bütün ders ve toplantı oturumlarının toplamı değil. Bilgisayarın fiilen ne kadar enerji harcadığını görmek isteyen kullanıcı, kendi kullanım dönemini kapsayan ayrı bir tüketim kaydına ihtiyaç duyar.

Batarya için verilen 60 Wh kapasite de ayrı bir büyüklüktür. Enerji depolama kapasitesini anlatır; yıllık elektrik tüketimi veya tek şarjla çalışma saati değildir. Bataryanın şarj edilmesi ile bilgisayarın adaptöre bağlı kullanımındaki tüketimi aynı hesap içinde ele almak için ölçüm düzeni belirleyicidir. Yalnızca kapasite rakamını boşta watt değerine bölmek günlük pil süresini güvenilir biçimde vermez.

25 Kasım 2025 tarihli CN25SZZA001 numaralı belgeyi TÜV Rheinland Guangdong Ltd düzenlemiş; 21 Ekim 2025’te incelenen örneğin kodu A004097895-001. Testte i7-13620H, 16 GB bellek, 1024 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home ve 14 inç 1920×1200 ekran kullanılmış; besleme 115 V, 60 Hz. P40 için cevap, tek bir sabit tüketim rakamı değil, koşulu belirtilen güç kayıtlarıdır. Günlük elektrik hesabı bu kayıtları süreyle, gerçek kullanım ise ayrıca ölçümle tamamlar.

SIK SORULAN SORULAR

P40 için aylık elektrik ücreti hesaplanabilir mi?

Gerçek aylık ücret için kullanım dönemindeki enerji miktarı ve geçerli elektrik birim fiyatı gerekir. Rapordaki boşta watt değerini bütün aya uygulamak aktif görevlerin tüketimini dışarıda bırakır. Uygun ölçümle elde edilen kWh kaydı, faturadaki birim fiyatla birlikte kullanılabilir. Böylece ücret hesabı varsayılan sabit güç yerine kişinin kullanımına dayanır.

Sekiz saatlik 0,03 kWh örneği neyi gösteriyor?

Bu örnek, 3,75 W gücün sekiz saat sabit kaldığı varsayımıyla wattın kilovatsaate nasıl çevrildiğini gösterir. Laboratuvarda sekiz saatlik ofis çalışmasının ölçüldüğü anlamına gelmez. Aktif uygulamalar ve güç durumları değiştiğinde toplam da değişir. Bu yüzden örnek bir hesaplama öğretir; kullanıcıya günlük tüketim vaadi veya kesin elektrik bedeli vermez.

Ekran parlaklığını artırınca rapordaki tüketim aynı mı kalıyor?

Ek kısa boşta deneyinde en az 150 cd/m² ekran parlaklığında 5,15 W kaydedilmiş. Standart kısa boşta sonucunun ekran koşulu farklıdır. Dolayısıyla iki rakam aynı parlaklığın ölçümü gibi karşılaştırılamaz. Bunlardan her kullanıcı için sabit bir artış oranı çıkarmak da doğru değildir; rapor iki ayrı test düzeninin sonucunu veriyor.

Laptop kapalıyken neden güç değeri yazıyor?

Kapalı durum ölçümü, cihazın raporda kullanılan elektrik bağlantısı ve test düzeni içindeki tüketimini gösterir. Bu durum, laptopun prizden tamamen ayrılmasıyla aynı değildir. Kaydı kapalı cihazın her bağlantı koşulunda aynı enerjiyi harcadığı biçiminde genellemek doğru olmaz. Pratik tüketim değerlendirmesinde adaptörün bağlantısı ve cihazın durumu birlikte kaydedilir.

11,08 kWh değeri evdeki yıllık tüketimim mi?

Bu sayı ENERGY STAR yönteminde hesaplanan tipik yıllık enerji göstergesidir. Kişinin bilgisayarı kaç saat kullandığına ve hangi uygulamaları çalıştırdığına ait bir sayaç kaydı değildir. Evdeki yıllık tüketim daha farklı olabilir. Yıllık değeri kişisel bütçeye aktarmak için kendi kullanımına ait enerji miktarı gerekir; standart göstergenin amacı farklı bir referans sunmaktır.

Sonuç

Casper NevoPro P40’ın elektrik tüketimi, çalıştığı duruma ve ölçüm koşullarına göre değişiyor. TÜV Rheinland’ın güç kayıtları kapalı, uyku ve boşta dönemlerini somutlaştırırken, kısa boşta ölçümlerindeki ekran ayarları karşılaştırmanın bir parçasını oluşturuyor. Günlük veya aylık bedeli hesaplamak isteyen kullanıcı için belirleyici bilgiler, kendi kullanımında ölçülen kWh ve faturadaki birim fiyat. Çalışma, mola ve kapanış sürelerinin kayda eklenmesi, rapordaki değerleri evdeki alışkanlıklarla ilişkilendiriyor ve kişisel tüketim hesabını daha anlaşılır hâle getiriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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