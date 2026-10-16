Ege Yapı’dan İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenlere Bahçeada fırsatı

Ege Yapı Bahçeşehir Bahçeada projesinde 699 bin TL peşinat ve 69 bin TL aylık taksit seçenekleri içeren şirket finansmanlı ödeme modeliyle ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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Ege Yapı, 699 bin TL’den başlayan peşinat ve 69 bin TL’den başlayan aylık taksitlerle Bahçeşehir Bahçeada’da, ev sahibi olmayı kolaylaştıran şirket finansmanlı ödeme modeli sunuyor.

Şirket nitelikli konutları daha ulaşılabilir hale getirme yaklaşımını Bahçeada projesiyle sürdürüyor.

Son yıllarda artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıması, özellikle büyük kentlerde konuta erişimi zorlaştırdı. İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenler için konutun fiyatı kadar, ödeme koşulları da satın alma kararında belirleyici hale geldi.

Ege Yapı, Bahçeşehir’de geliştirdiği Bahçeada projesine özel şirket finansmanlı ödeme modeliyle konut alımındaki başlangıç maliyetlerini kolaylaştırmayı ve daha geniş bir kesimin ev sahibi olabilmesine imkân sağlamayı hedefliyor. Lansmana özel kampanya kapsamında 699.000 TL’den başlayan peşinat ve 69.000 TL’den başlayan aylık taksit seçenekleri sunuluyor.

Ege Yapı’dan İstanbul’da Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Bahçeada Fırsatı

Ege Yapı Satış Direktörü Barış Göçek: “Ev sahibi olmayı kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında”

Ege Yapı Satış Direktörü Barış Göçek, konuta erişimin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde ödeme koşullarının belirleyici rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ev sahibi olmak, pek çok kişi için hayatın en önemli kararlarından biri. Ancak bu kararı hayata geçirebilmek, yalnızca uygun bir konut bulmaya değil, ödeme koşullarının kişilerin bütçeleriyle uyumlu olmasına da bağlı. Ege Yapı olarak konut sahibi olmayı kolaylaştıran modeller geliştirmeyi önemsiyoruz. Bahçeada’da sunduğumuz şirket finansmanlı ödeme seçenekleriyle, İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenlerin bu hayalini gerçeğe dönüştürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Nitelikli hayat alanlarını, ulaşılabilir ödeme koşullarıyla bir araya getirerek konuta erişim konusunda somut bir alternatif sunuyoruz.”

Ege Yapı’dan İstanbul’da Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Bahçeada Fırsatı

Bahçeşehir’de dört etapta 2.457 konut

Dört etapta geliştirilen Bahçeada, 2.457 konut ve 15 ticari üniteden oluşuyor. Proje, 1+0 stüdyo dairelerden 3+1 tipteki dairelere uzanan farklı seçenekleriyle hem kendi evinde yaşamak hem de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere hitap ediyor. Proje, TEM Otoyolu’na yakın konumu ve toplu taşıma alternatiflerine erişimiyle öne çıkıyor.

Açık yüzme havuzları, fitness alanları, sosyal tesisler, kreş, çocuk oyun alanları, restoran ve kafeler ile geniş peyzaj alanları, Bahçeada’da günlük hayatı zenginleştiren olanaklar arasında yer alıyor. Güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen projede, güneş panelleriyle desteklenen enerji çözümleri ve yağmur suyu toplama sistemleri de yer alıyor.

Bahçeada’da Lansmana Özel Ödeme Avantajı

Ege Yapı, Bahçeada projesinin lansmanına özel olarak sunduğu şirket finansmanlı ödeme modeliyle İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında 699.000 TL’den başlayan peşinat, 60 ay vade ve 69.000 TL’den başlayan aylık taksit seçenekleriyle konut alımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ege Yapı’dan İstanbul’da Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Bahçeada Fırsatı

Ege Yapı Hakkında

2006 yılında kurulan Ege Yapı, gayrimenkul sektöründe sektöre yön veren projelere imza atmaktadır. Ulusal ve uluslararası arenada kazandığı deneyim ve başarılarıyla, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi farklı alanlarda 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanına ulaşmıştır. Her projede yüksek kaliteyi, yenilikçi mühendislik anlayışını ve sürdürülebilirlik hedeflerini ön planda tutarak, yaşam alanlarına değer katmaktadır.

Ege Yapı, yalnızca gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik alanlarında değil, aynı zamanda anıtsal eserlerde restorasyon ve renovasyon gibi önemli projelere de imza atmaktadır. Bu projelerle çevreye ve şehircilik planlamasına katkı sağlamakta, topluma faydalı projeler sunmaktadır.

Yenilikçi bakış açısı ve ileri teknolojiye dayalı yönetim anlayışıyla sektördeki farkını ortaya koyan Ege Yapı, güçlü profesyonel kadrosu ile projelere devam etmektedir. Şirket, A sınıfı enerji belgeli projeler geliştirmeyi sürdürerek, sürdürülebilir yaşam alanları sunmakta ve projelerinin değerini sürekli olarak artırmaktadır.

Sosyal sorumluluk bilinci ve sanata verdiği değerle sektördeki lider kuruluşlardan biri olan Ege Yapı, Atölye Hane ile sanata olan katkısını somutlaştırmakta ve her yönüyle topluma katkı sağlamaktadır. Ayrıca, sektörün önemli STK’larında aktif görev alarak, toplumsal faydayı her platformda desteklemektedir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SILA EVMEZ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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