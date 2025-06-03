Guns N’ Roses’tan İstanbul’da efsanevi gece! 32 yıl aradan sonra efsane geri döndü

Dünyaca ünlü rock müziğin efsanevi grubu Guns N’ Roses, 32 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İlk kez 1993 yılında Türkiye’de konser veren Amerikalı grup, 2 Haziran 2025 tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda binlerce müzikseverin karşısına çıkarak müzik tarihine bir kez daha damga vurdu.

Grubun Avrupa turnesi kapsamında gerçekleşen bu dev konseri, ikonik parçaları ve nefes kesen canlı performanslarıyla adeta bir müzikal şölen sundu. Sahneye adım attıkları andan itibaren stadyumu coşkuya boğan Guns N’ Roses, klasikleşmiş hitleriyle hayranlarını zamanda yolculuğa çıkarırken, enerjileriyle de bir kez daha neden efsane olduklarını gösterdi.

BKM’nin 30. yılı kapsamında, BKM organizasyonu ile hayata geçirilen bu tarihi etkinlik, sahne sistemleri ve teknik altyapısıyla da uluslararası standartlarda bir prodüksiyona ev sahipliği yaptı. Etkinliğin tüm teknik yapısı, sektörün öncü markalarından STARAS tarafından üstlenildi. Uluslararası ortaklıkları, teknolojik altyapısı ve yıllara dayanan deneyimiyle tanınan STARAS, bu dev prodüksiyonun kusursuz şekilde hayata geçirilmesini sağladı.

İstanbul’un kalbinde yankılanan bu rock gecesi, sadece bir konser değil, aynı zamanda müziğin birleştirici gücünün ve sahnenin büyüsünün kutlamasıydı.