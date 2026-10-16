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idefix İş Ortağım, satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor

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idefix İş Ortağım, satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor
Başlık Resmiidefix İş Ortağım, satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor

idefix, İş Ortağım ile satıcıların e-ticaretteki işlerini geliştirmelerini destekleyen farklı imkanları bir araya getiriyor. Kolay ve ücretsiz mağaza açılışından makul komisyon oranlarına, güçlü kargo ağından pazarlama ve reklam desteğine kadar farklı alanlarda avantajlar sunan idefix, satıcıların ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmasını hedefliyor.

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E-ticarette ürün ve kategori çeşitliliğini geliştirmeyi sürdüren idefix, İş Ortağım ile satıcılarına kullanıcı dostu bir pazaryeri deneyimi sunuyor. Satıcılar ürünlerini kolayca listeleyebiliyor, stoklarını takip edebiliyor ve siparişlerini yönetebiliyor.

İDEFİX İŞ ORTAĞIM İLE SATICILARIN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER

idefix, pazaryerinde yer alan satıcıların satışlarını geliştirmelerini destekleyen farklı avantajlar sunuyor. Makul komisyon oranları, kategori ekipleriyle doğrudan iletişim, ücretsiz ve kolay mağaza açılışı, güçlü pazarlama desteği ve 7/24 satış imkanı ile satıcıların e-ticarette daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.
Platform aynı zamanda satıcıların ürünlerini öne çıkarmalarına yönelik reklam çözümleriyle görünürlük ve satış performansını destekliyor. Sponsorlu ürünler aracılığıyla ürünlerini daha görünür hale getirebilen satıcılar, satış odaklı reklam modellerinden de yararlanabiliyor.

idefix İş Ortağım, satıcılara kargo süreçlerinde de avantaj sağlıyor. Kargo şirketleriyle olan iş birliği, satıcıların avantajlı kargo fiyatlarından yararlanmasına imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra satıcılar, kategori ekipleriyle doğrudan iletişim kurarak ihtiyaç duydukları konularda ilgili ekiplerle görüşebiliyor.

idefix’in kullanıcı dostu arayüzü sayesinde satıcılar ürünlerini kolayca listeleyebiliyor, stoklarını takip edebiliyor ve siparişlerini yönetebiliyor. Mağaza açma ve ürün listeleme işlemleri ise ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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