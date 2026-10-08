Intel ve Monster iş birliğiyle düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2026’nın büyük final heyecanı 24-25 Ekim tarihlerinde İstanbul’daki ESA Espor Arena’da yaşanacak. Türkiye ve EMEA bölgesinden takımların mücadele ettiği Valorant turnuvasında şampiyonluk için son aşamaya gelinirken, espor tutkunları iki gün boyunca büyük final heyecanına ortak olacak.

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Intel ve Monster iş birliğiyle düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2026 VALORANT, Counter-Strike 2 ve League of Legends turnuvalarında toplam 50.000 dolarlık ödül havuzu sunuyor. Organizasyonun Valorant ayağında şampiyonluk mücadelesi İstanbul’da sahneye taşınırken, espor tutkunları iki gün boyunca hem karşılaşmaları yerinde izleyebilecek hem de oyun kültürü etrafında şekillenen etkinliklere katılabilecek.

Intel Monsters Reloaded 2026 Valorant büyük finali için geri sayım başladı!

SEKİZ TAKIM, TEK HEDEF: ŞAMPİYONLUK

VALORANT turnuvasının ana etkinlik grup aşamasında, Türkiye kapalı elemelerinden gelen dört takım, EMEA Playoff aşamasından gelen bir takım ve üç davetli takım olmak üzere toplam sekiz takım mücadele ediyor. Grup aşamasını takip eden Play-in ve Playoff karşılaşmalarıyla büyük finale uzanan takımlar belirlenecek.

Final sahnesine ulaşan takımlar, Intel Monsters Reloaded 2026 Valorant şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. ESA Espor Arena’da seyircili olarak oynanacak karşılaşmalar, Twitch, KICK ve YouTube üzerinden de canlı yayınlanacak.

Intel Monsters Reloaded 2026 Valorant büyük finali için geri sayım başladı!

TRİBÜNDEN DENEYİM ALANLARINA: İKİ GÜN BOYUNCA ESPOR FESTİVALİ

Intel Monsters Reloaded 2026 Valorant Büyük Finali, ziyaretçilere karşılaşmaların ötesine uzanan bir etkinlik programı sunacak. Arena içindeki rekabet, markaların deneyim alanları ve katılımcılara yönelik aktivitelerle tamamlanacak.

Ziyaretçiler, deneyim alanlarında ürün ve teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulurken, influencer buluşmalarında oyun dünyasından takip ettikleri isimlerle bir araya gelebilecek. İki gün boyunca düzenlenecek çekilişler ve ödüllü mini turnuvalar da katılımcılara hem yeteneklerini gösterme hem de hediye kazanma fırsatı sunacak.

Profesyonel espor sahnesini, oyuncu topluluğunu ve markaları aynı ortamda buluşturan etkinlik, izleyicileri final heyecanının bir parçası olmaya davet edecek.

Intel Monsters Reloaded 2026 Valorant büyük finali için geri sayım başladı!

VALORANT REKABETİNE 40.000 DOLARLIK ÖDÜL HAVUZU

Organizasyonun toplam 50.000 dolarlık ödül havuzunun 40.000 doları VALORANT turnuvasına ayrılıyor. Counter-Strike 2 ve League of Legends turnuvalarında ise takımlar 5.000’er dolarlık ödül havuzu için mücadele ediyor.

Esporun Heyecanına Markaların Gücü Eşlik Ediyor

Intel Monsters Reloaded 2026’nın ana sponsorluğunu SANDISK Optimus üstlenirken, Philips OneBlade stil sponsoru olarak organizasyona destek veriyor. Turknet internet altyapı sağlayıcısı olarak etkinliğe katkı sunarken, Ülker ONEO da organizasyonun sponsorları arasında yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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