Sadakataşı Gazze’ye 5 bin hisse kurban ulaştıracak

Kurban çalışmalarını ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla sürdüren Sadakataşı Derneği, Gazze’ye 5 bin hisse kurban ulaştırmayı planlıyor.

Sadakataşı kurban çalışmaları kapsamında açlık ve kıtlıkla mücadele eden Gazze halkına 5 bin hisse kurban ulaştırarak sofraları bereketlendirecek.

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de milyonlarca Filistinli açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor. Bölgeye saldırıların başladığı tarihten itibaren düzenli insani yardım malzemeleri ulaştıran Sadakataşı, Kurban kampanyası kapsamında da 5 bin hisse kurbanı Gazze’ye ulaştırmayı planlıyor.

KURBANLAR BÖLGEYE NASIL ULAŞACAK?

Mevcut şartlarda Gazze’de kurban kesimi gerçekleşememektedir. Sadakataşı, Gazze kurbanlarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mısır ve Hindistan’da keserek gerekli süreçlerin ardından Gazze’ye konserve ve dondurulmuş et olarak ulaştırıp, dağıtımını gerçekleştirecek.

KURBANIMI GAZZE'YE NASIL ULAŞTIRABİLİRSİNİZ?

Gazze kurban bağışı için Sadakataşı genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları üzerinden veya online bağış olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak kurban bağışınızı yapabilirsiniz. Dernek Gazze kurban hisse bedelini 10 bin TL olarak belirledi.

