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Haberler > Biyografi > İsa Kaplan kimdir? CHP Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan'ın hayatı ve biyografisi

İsa Kaplan kimdir? CHP Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsa Kaplan kimdir? CHP Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan&#039;ın hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde CHP Bala Belediye Başkan Adayı olan İsa Kaplan kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? İsa Kaplan'ın eğitim durumu nedir, hangi iş ile uğraşıyor? Vaatlerini açıkladı mı? İsa Kaplan'ın hayatına dair detaylar içeriğimizde

31 Mart Yerel seçim çalışmaları devam ederken bir yandan seçmenler belediye başkan adaylarının kimliğini ve kariyer hayatlarını araştırıyor. Bala'dan aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan kimdir, nerede ve ne zaman doğdu? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? İsa Kaplan'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

İSA KAPLAN KİMDİR?

2024 yerel seçimler kapsamında CHP Bala Belediye Başkan Adayı olan İsa Kaplan, iş insanı ve ilkokul mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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