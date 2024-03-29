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Haberler > Biyografi > Mehmet Cengiz'in hayatı ve biyografisi! CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir?

Mehmet Cengiz'in hayatı ve biyografisi! CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Cengiz&#039;in hayatı ve biyografisi! CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seçmen kitlesi Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz'in kariyer hayatını merak ediyor. İşte, detaylar

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir, memleketi neresi, ne zaman doğdu? Eğitim durumu nedir, kariyer hayatı ne zaman başladı? Mehmet Cengiz'in hayatına dair merak edilen detaylar içeriğimizde

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz, 1985 yılında Ankara Çamlıdere'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Seymenler İlkokulunda, lise eğitimini Bahçelievler Deneme Lisesinde tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu. Halen, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde eğitimine devam etmekte.

İş hayatına şehir içi toplu taşıma işletmeciliğiyle alanında çalışarak başladı. 2015 yılından bu tarafa MC Artı Grup İnşaat San. Tic. Ltd. kurucusu ve müdürü olarak inşaat sektöründe hizmet vermekte. Ayrıca, Çamlıdere-Peçenek köyünde ailesine ait olan arazide tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürmekte.

Siyasi hayata 2000-2002 yıllarında Bahçelievler Ülkü Ocaklarına katılarak attı. Ardından 2021-2022 İYİ Parti Ankara Üye Faaliyetleri Komisyon Üyesi ve 2022-2023 İyi Parti Çamlıdere İlçe Başkanı olarak çeşitli görevleri yürüttü. 

Çamlıdere Peçenek Orta ve Hocalar Mah. Derneği, Çamlıdere ve Doğa Dostları derneği, Kırıkkale Türk ocakları derneği gibi çeşitli derneklere üyedir. Mehmet Cengiz, Mega spor kulübü Başkan yardımcısıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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