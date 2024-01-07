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    UNICEF'ten korkutan açıklama: 1,1 milyon çocuk ölümün pençesinde

    İsrail’in Filistin’de katlettiği sivil sayısı 23 bine ulaştı. Bunların yüzde 60’ını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze’de salgın hastalıkların başladığı bildirildi. UNICEF, 1,1 milyon Gazzeli çocuğun salgın hastalığın pençesinde olduğunu açıkladı. İki yaşın altındaki çocukların neredeyse tamamının gıda kıtlığı yaşadığı ifade edildi.

    UNICEF&#039;ten korkutan açıklama: 1,1 milyon çocuk ölümün pençesinde
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı “ölümcül döngü”nün 1,1 milyon çocuğu tehdit ettiğini bildirdi. Sadece bir haftada çocuklarda ishal vakalarının yüzde 50 arttığı belirtilen açıklamada, iki yaşın altındaki çocukların yüzde 90’ının çok ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı kaydedildi. Ticari tedarikin tekrar sağlanması çağrısında bulunulurken “acilen insani ateşkesin sağlanmasının gerektiği” vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İcra Direktörü Catherine Russell “Gazze’de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli” ifadelerini kullandı. Şiddetli yağışın etkili olduğu Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ise sular altında kaldı, sokaklar kanalizasyon suyuyla doldu. Binlerce kişinin barındığı kampta hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

    BM’Lİ YETKİLİDEN KITLIK UYARISI

    Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffi ths, İsrail’in aylardır devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi’nin “ölüm ve umutsuzluk yeri” hâline geldiğini söyledi. İnsanların şimdiye kadar kaydedilen en yüksek gıda güvensizliği seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Griffi ths “Gazze’deki insanlar varlıklarına yönelik günlük tehditlerle karşı karşıyayken, dünya seyrediyor” dedi. Griffi ths ayrıca bölgede kıtlığın eli kulağında olduğunu ifade etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gazze
    Haberler > Dünya > UNICEF'ten korkutan açıklama: 1,1 milyon çocuk ölümün pençesinde
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