UNICEF'ten korkutan açıklama: 1,1 milyon çocuk ölümün pençesinde

7 Ocak 2024 07:37 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 07:52

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı “ölümcül döngü”nün 1,1 milyon çocuğu tehdit ettiğini bildirdi. Sadece bir haftada çocuklarda ishal vakalarının yüzde 50 arttığı belirtilen açıklamada, iki yaşın altındaki çocukların yüzde 90’ının çok ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı kaydedildi. Ticari tedarikin tekrar sağlanması çağrısında bulunulurken “acilen insani ateşkesin sağlanmasının gerektiği” vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İcra Direktörü Catherine Russell “Gazze’de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli” ifadelerini kullandı. Şiddetli yağışın etkili olduğu Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ise sular altında kaldı, sokaklar kanalizasyon suyuyla doldu. Binlerce kişinin barındığı kampta hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

BM’Lİ YETKİLİDEN KITLIK UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffi ths, İsrail’in aylardır devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi’nin “ölüm ve umutsuzluk yeri” hâline geldiğini söyledi. İnsanların şimdiye kadar kaydedilen en yüksek gıda güvensizliği seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Griffi ths “Gazze’deki insanlar varlıklarına yönelik günlük tehditlerle karşı karşıyayken, dünya seyrediyor” dedi. Griffi ths ayrıca bölgede kıtlığın eli kulağında olduğunu ifade etti.