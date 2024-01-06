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    Gazze'de akan kan bu gece de durmadı, çoğu çocuk 15 kişi öldürüldü

    İsrail sivil yerlerini bombalamaya devam ediyor. Gece geç saatlerde Gazze'nin orta ve güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında çoğu çocuk en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki birçok mahalleye baskın düzenleyen İsrail askerleri, evleri basıp masum sivilleri gözaltına aldı.

    Gazze&#039;de akan kan bu gece de durmadı, çoğu çocuk 15 kişi öldürüldü
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Menara Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 2 eve saldırı düzenledi.

    Saldırılarda çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

    ÖLÜMLER GÜN BOYU DEVAM ETTİ

    Öte yandan, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden kaynaklar, cuma sabahından gece yarısına kadar hastaneye 35 "şehit" ile 60'ı aşkın yaralı getirildiğini aktardı.

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

    EVLERE BASKINLAR DÜZENLİYORLAR

    Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Nablus, Beytüllahim, Selfit ve Kudüs'te baskınlar düzenledi.

    Baskınların en yoğun olarak yaşandığı yer Nablus oldu. Kentin batısındaki Tel köyüne ciplerle gelen İsrail askerleri, El-Ayn ve el-Kerac meydanlarında konuşlandı. Köyün gençleri ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

    Nablus'taki Balata ve Asker mülteci kamplarında da baskınlar yaşandı. Kalabalık bir askeri kuvvet söz konusu kamplarda evleri bastı ve buralara keskin nişancı yerleştirdi.

    İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gazzeİsrail
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