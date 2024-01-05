İsrail liseli bir genci göğsünden vurarak katletti

5 Ocak 2024 08:31 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 08:45

İsrail işgallerinin 91. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Rima beldesinde gerçekleştirdiği bir baskın sonucunda, 17 yaşındaki lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Baskında yaralanan 7 Filistinli de Batı Şeria'daki Salfit Devlet Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusunun ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 2 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.