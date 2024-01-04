Aruri suikastının perde arkası ortaya çıktı! İHA değil savaş uçağı vurdu

4 Ocak 2024 18:06 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 18:07

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiyeh’de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri ile beraber 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail basını, Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yeni ayrıntıları açıkladı.

İsrail merkezli Ynet El Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.

SAVAŞ UÇAĞIYLA GERÇEKLEŞTİ

Ynet, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisinin, Arouri suikastının daha önce Arap medya kuruluşlarının bildirdiği gibi insansız hava aracı (İHA) tarafından değil, İsrail savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini söylediğini bildirdi.

Lübnan güvenlik yetkilileri, günün ağarmasından sonra saldırıda kullanılan füzeye ait parçaları topladı. Adı açıklanmayan yetkili 'Bu tür füzeler İsrail savaş uçakları tarafından kullanılıyor' dedi.

Saldırının detayları hakkında da bilgi veren yetkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

6 GÜDÜMLÜ FÜZE ATEŞLENDİ

'İsrail altı güdümlü füze ateşledi, dördü patladı. Bunlardan ikisi iki katı tahrip etti ve doğrudan Hamas toplantı odasını vurdu.'

Aynı yetkili İsrail savaş uçaklarından ateşlenen her füzenin 100 kilogram ağırlığında olduğu bilgisini de paylaştı.

KARŞILIĞI OLACAK

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, suikastların Lübnan topraklarında hoş görülmeyeceğini ve bunun bir karşılığı olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Aruri’ye düzenlenen suikastın arkasında İsrail’in olduğunu belirterek yaşananları “suç” olarak nitelendirdi. Reisi, Aruri’nin “Filistin halkının haklarını savunan önemli bir savaşçı” olduğunu ifade etti.