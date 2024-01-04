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    Aruri suikastının perde arkası ortaya çıktı! İHA değil savaş uçağı vurdu

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ile beraber 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Suikastın insansız hava aracı (İHA) tarafından değil, İsrail savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

    Aruri suikastının perde arkası ortaya çıktı! İHA değil savaş uçağı vurdu
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiyeh’de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri ile beraber 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail basını, Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yeni ayrıntıları açıkladı.

    İsrail merkezli Ynet El Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.

    SAVAŞ UÇAĞIYLA GERÇEKLEŞTİ

    Ynet, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisinin, Arouri suikastının daha önce Arap medya kuruluşlarının bildirdiği gibi insansız hava aracı (İHA) tarafından değil, İsrail savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini söylediğini bildirdi.

    Lübnan güvenlik yetkilileri, günün ağarmasından sonra saldırıda kullanılan füzeye ait parçaları topladı. Adı açıklanmayan yetkili 'Bu tür füzeler İsrail savaş uçakları tarafından kullanılıyor' dedi.

    Saldırının detayları hakkında da bilgi veren yetkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    Aruri suikastının perde arkası ortaya çıktı! İHA değil savaş uçağı vurdu

    6 GÜDÜMLÜ FÜZE ATEŞLENDİ

    'İsrail altı güdümlü füze ateşledi, dördü patladı. Bunlardan ikisi iki katı tahrip etti ve doğrudan Hamas toplantı odasını vurdu.'

    Aynı yetkili İsrail savaş uçaklarından ateşlenen her füzenin 100 kilogram ağırlığında olduğu bilgisini de paylaştı.

    KARŞILIĞI OLACAK

    Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, suikastların Lübnan topraklarında hoş görülmeyeceğini ve bunun bir karşılığı olacağını söyledi. 

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Aruri’ye düzenlenen suikastın arkasında İsrail’in olduğunu belirterek yaşananları “suç” olarak nitelendirdi. Reisi, Aruri’nin “Filistin halkının haklarını savunan önemli bir savaşçı” olduğunu ifade etti. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hamasİsrail
    Haberler > Dünya > Aruri suikastının perde arkası ortaya çıktı! İHA değil savaş uçağı vurdu
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