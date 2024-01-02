Aruri suikastı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den dikkat çeken İsrail kararı

2 Ocak 2024 23:52 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 23:56

İsrail, Beyrut suikastında Hamas yöneticisi Salih El Aruri ile beraber 7 Hamas üyesini katletmişti. Hizbullah'ın kalesinde gerçekleşen saldırı sonrası açıklamalar peş peşe gelmiş, hem Hamas hem de Hizbullah saldırıya çok şiddetli karşılık vereceğini duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail basını Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin ertelendiği duyurdu.

ARURİ SUİKASTİ BLİNKEN'İ KORKUTTU

Haberde, Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkati çekildi.

TEKNİK NEDENLERLE ERTELENDİ İDDİASI

Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalalı olmadığını ileri sürdü.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.