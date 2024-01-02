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    Aruri suikastı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den dikkat çeken İsrail kararı

    İsrail'in Beyrut'ta Hamas'ın 2 numaralı ismi El Aruri'ye düzenlediği suikat sonrası ABD'den dikkat çeken bir karar verdi. Suikast Hizbullah kanadını da saldırı hazırlığına sokarken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyareti ertelediğini bildirdi.

    Aruri suikastı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken&#039;den dikkat çeken İsrail kararı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, Beyrut suikastında Hamas yöneticisi Salih El Aruri ile beraber 7 Hamas üyesini katletmişti. Hizbullah'ın kalesinde gerçekleşen saldırı sonrası açıklamalar peş peşe gelmiş, hem Hamas hem de Hizbullah saldırıya çok şiddetli karşılık vereceğini duyurmuştu. 

    Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail basını Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin ertelendiği duyurdu.

    ARURİ SUİKASTİ BLİNKEN'İ KORKUTTU

    Haberde, Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkati çekildi.

    TEKNİK NEDENLERLE ERTELENDİ İDDİASI

    Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalalı olmadığını ileri sürdü.

    İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

    Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SuikastAnthony BlinkenIsrail
    Haberler > Dünya > Aruri suikastı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den dikkat çeken İsrail kararı
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