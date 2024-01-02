Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Beyrut'taki Hamas suikasti sonrası İsrail medyası sıradakileri sayıp Türkiye'yi adres gösterdi

    İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticisi Salih El Aruri'ye İHA’larla suikast düzenledi. Saldırıda Aruri ile beraber toplam 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail haber kanalı NewsIL sıradaki isimlerin İsmail Heniyye ve Halid Meşal olduğunu duyururken, bir kez daha suikastlar için Türkiye’yi adres gösterdi.

    Beyrut&#039;taki Hamas suikasti sonrası İsrail medyası sıradakileri sayıp Türkiye&#039;yi adres gösterdi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in yerli istihbarat servisi Shin Bet'in Başkanı Ronan Bar, geçtiğimiz günlerde açık açık Katar ve Türkiye'deki üst düzey Hamas yetkililerine suikast düzenleneceğini söylemiş, talimatı da Başbakan Binyamin Netanyahu’dan aldığını belirtmişti.

    Bu açıklamadan sadece bir ay sonra İsrail suikastlara başladı.

    İLK SUİKAST BEYRUT'TA GERÇEKLEŞTİ

    İlk hedef Beyrut’taki Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih El Aruri oldu. Aruri, İsrail’in İHA’larla Hamas bürosuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

    İSRAİL KANALI KÜSTAH TEHDİDİ YİNELEDİ

    Aruri’nin vefatı Hamas tarafından da doğrulandı. Öte yandan İsrail haber kanalı NewsIL sırada Heniyye ve Halid Meşal’in olduğunu söyleyerek Katar ve Türkiye’yi işaret etti.

    TÜRKİYE 'CİDDİ SONUÇLARI OLUR' DEMİŞTİ

    Türkiye ise bir ay önce Shin Bet Başkanı’nın iddialarına çok net bir cevapla karşılık vermiş İsrail'i uyararak, Türkiye'de yasa dışı faaliyetin ciddi sonuçları olacağını bildirmişti.

    MİT'TEN MOSSAD AJANLARINA OPERASYON

    Aruri’ye yönelik suikastten birkaç saat önce de MİT, İstanbul merkezli 8 ilde İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk yapan yabancı uyruklulara eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Yakalanan 34 şüphelinin, Türkiye'deki Filistinliler ve İsrail karşıtı İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi faaliyetleri amaçladığı tespit edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mi̇tMossadSuikastIsrail
    Haberler > Dünya > Beyrut'taki Hamas suikasti sonrası İsrail medyası sıradakileri sayıp Türkiye'yi adres gösterdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Harvard rektörü Claudine Gay İsrailli lobilerin baskılari sonucu istifa etti - DünyaHarvard rektörü Claudine Gay İsrailli lobilerin baskılari sonucu istifa ettiBoynundan bıçaklı saldırıya uğramıştı! Güney Kore muhalefet liderinin sağlık durumu paylaşıldı - DünyaBoynundan bıçaklı saldırıya uğramıştı! Güney Kore muhalefet liderinin sağlık durumu paylaşıldıJaponya'da can kaybı artıyor! - DünyaJaponya'da can kaybı artıyor!Netanyahu, anketlerde çakıldı - DünyaNetanyahu, anketlerde çakıldıHamas yöneticisi El Aruri İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti - DünyaHamas yöneticisi El Aruri İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiRusya, Ukrayna'yı 'hipersonik' füzelerle vurdu - DünyaRusya, Ukrayna'yı 'hipersonik' füzelerle vurdu379 kişiyi ölümün kıyısından 90 saniyede aldılar - Dünya379 kişiyi ölümün kıyısından 90 saniyede aldılar3 bin kişinin öldüğü 7'lik felaketin devamı mı? Fas'ta korkutan deprem - Dünya3 bin kişinin öldüğü 7'lik felaketin devamı mı? Fas'ta korkutan depremGazzeliler çadır kentlere mahkum... - DünyaGazzeliler çadır kentlere mahkum...Gazze'de on binler açlıktan kıvranıyor - DünyaGazze'de on binler açlıktan kıvranıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...