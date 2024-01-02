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    Beyrut'ta şiddetli patlama! Hizbullah'ın kalesi vuruldu... Ölü ve yaralılar var

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de büyük patlama meydana geldi. Saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği, Hamas'ın bölge ofisinin hedef alındığı iddia edilirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

    Beyrut&#039;ta şiddetli patlama! Hizbullah&#039;ın kalesi vuruldu... Ölü ve yaralılar var
    Dünya Haberleri  / Sputnik

    Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

    Henüz kaynağı belirlenemeyen patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Sputnik
    Haberler > Dünya > Beyrut'ta şiddetli patlama! Hizbullah'ın kalesi vuruldu... Ölü ve yaralılar var
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