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Beyrut'ta şiddetli patlama! Hizbullah'ın kalesi vuruldu... Ölü ve yaralılar var
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de büyük patlama meydana geldi. Saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği, Hamas'ın bölge ofisinin hedef alındığı iddia edilirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.
Henüz kaynağı belirlenemeyen patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Dünya
Kaynak: Sputnik
Kaynak: Sputnik