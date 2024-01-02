Beyrut'ta şiddetli patlama! Hizbullah'ın kalesi vuruldu... Ölü ve yaralılar var

2 Ocak 2024 19:34 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 19:42

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Henüz kaynağı belirlenemeyen patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...