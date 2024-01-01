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    İsrailli eski general "Hamas'ı yok etmek mümkün değil" diyerek itiraf etti! Gazze'de çamura battık

    İsrailli eski generalden itiraf dolu sözler geldi. İsrail ordusunun Gazze'de çamura battığını söyleyen eski general Yitzhak Brick, "Hamas'ı yok etmek mümkün değil" dedi.

    İsrailli eski general &quot;Hamas&#039;ı yok etmek mümkün değil&quot; diyerek itiraf etti! Gazze&#039;de çamura battık
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam ediyor. İsrail ordusu Gazze topraklarında yaklaşık 3 aydır kadın, çocuk, bebek demeden binlerce Filistinli katletti. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 21 bin 978 Filistinli hayatını kaybetti. Savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı kaybettiğine yönelik İsrail ordusunun eski komutanından itiraf dolu sözler geldi. İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick, İsrail ordusunun Gazze'de çamura battığını söyledi.

    İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE ÇAMURA BATTI

    İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski general Brick, İsrail Maariv gazatesinde yer alan yazısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik açıklama yaptı..

    Brick, "Zaman geçtikçe Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin serbest kalması gibi savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinden uzaklaşıyoruz, Gazze'de giderek çamura batıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Brick, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girme niyetinin olmadığını itiraf ederek bunun sebebini şöyle ifade etti:

    "Hamas, Refah'ın tamamını kontrol altında tutuyor. Orası Gazze ve Orta Doğu'daki en kalabalık nüfusa sahip, mülteci kamplarında 2 milyon mülteci yaşıyor, ortam korkunç şekilde kalabalık. Bu nedenle mülteci kamplarına saldırmak imkansız. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse mültecilere karışan Hamas'ı orada yok etmek mümkün değil."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    IsrailGazzeHamas
    Haberler > Dünya > İsrailli eski general "Hamas'ı yok etmek mümkün değil" diyerek itiraf etti! Gazze'de çamura battık
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