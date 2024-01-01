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    Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 978'e yükseldi

    Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldiğini açıkladı.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, sivillerin yaşadığı bölgelerde katliamlar yapıyor. Okul, hastane, ibadethane ve mülteci kamplarını bombalayan işgalciler, her geçen gün yeni bir savaş suçu işliyor. Yeni yılın ilk gününde de İsrail katliamlarını sürdürdü. 

    KATLİAMLAR SÜRÜYOR

    Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldiğini açıkladı.

    GECE BOYU SALDIRILAR SÜRDÜ

    Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı ve kampta bulunan Ebu Davud Camii çevresine yönelik bombardımanında ölen ve yaralananlar oldu.

    İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

    Topçu birlikleri, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; bu bombardımanda da ölen ve yaralananlar oldu.

    Ayrıca, İsrail savaş uçakları ile topçularının yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesimi şiddetli patlamalarla sarsıldı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gazzeİsrail
    Haberler > Dünya > Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 978'e yükseldi
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