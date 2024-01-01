ABD'nin İsrail'e yaptığı ekonomik yardımlar protesto edildi: 'Çocukları bombalamak için milyarlar vermemiz gerekiyor'

1 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 11:18

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 87.gündür devam ediyor. İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarda ana kadar 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'e katliamlarında en büyük desteği ABD verdi. Ben de bir Siyonist'im diyen Biden ve yönetimi, İsrail'i hem ekonomik hem askeri hem de diplomatik olarak her alanda destekledi. ABD'li vatandaşlar ise Biden yönetimini verdiği destek sebebiyle eleştirdi ve İsrail'e milyarlarca dolar destek verilmesini protesto etti. Son yapılan protesto ise dikkat çekiciydi.

ÇOCUK BOMBALAMASI İÇİN İSRAİL'E MİLYARLAR VERMEMİZ GEREKİYOR

ABD’nin Michigan eyaletinde bir reklam aracı, saatlerce hastane etrafında dönerek ABD'li vatandaşlarla şu mesajı paylaştı:

"Sağlık hizmetlerine paran yetmiyor mu? Üzgünüm, İsrail'e çocukları bombalaması için milyarlar vermemiz gerekiyor."

ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİ

Kuruluşundan bu yana Filistin topraklarını adım adım işgal eden ve bu süreçte yüz binlerce Filistinliyi öldüren İsrail'in askeri harcamalarının büyük bir kısmı Tel Aviv'e 1948'den bu yana toplam 130 milyar dolar askeri destek sağlayan ABD tarafından karşılanıyor.