İsrail, Gazze'de 29 askerini 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı

1 Ocak 2024 12:47 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 13:03

İsrail ile Hamas arasındaki savaş Gazze Şeridi'nde devam ediyor. İsrail, Gazze topraklarını işgal etti ve 21 binden fazla sivili katletti. Ancak, Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na karşı ağır hezimetler yaşıyor. İşgalci ordunun şu ana kadar 500'den fazla askeri öldü. Ölen İsrail askerlerinin bazılarının İsrail ordusu tarafından kaza sonucu yanlışlıkla öldüğü duyuruldu.

İSRAİL ORDUSU BİRBİRİNİ VURDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda yanlışlıkla öldürülen asker sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu.

Askerlerden 18'inin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, diğer askerlerin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi, zırhlı araçların altında kalması gibi çeşitli kazalarda öldüğü belirtildi. Ordu tarafından açıklanan verilere göre kara operasyonunun başlamasından bu yana her hafta 2-6 asker çeşitli nedenlerle yanlışlıkla öldürüldü. Ordu, bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi gibi nedenlerle söz konusu kazaların meydana geldiğini açıkladı.

İSRAİL'İN İŞGALİ SONRASI GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.