Gazze’de barış için iki aşamalı teklif! Çatışmalara 30 gün ara verilebilir

31 Aralık 2023 05:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 06:21

İsrail ordusunun, Gazze’de sivil katliamı devam ederken çatışmaların durdurulması için diplomatik görüşmeler de sürüyor. Yeni bir ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar hız kazanırken hem Mısır’a giden Hamas heyetine hem de Tel Aviv yönetimine savaşı sona erdirecek yeni ateşkes teklifi sunuldu. İsrail basını, Katar’ın Tel Aviv yönetimine Gazze’deki esirlerin takasıyla ilgili iki aşamalı bir teklif sunduğunu açıkladı. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, teklifin ilk aşamasında Gazze’de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas’ın elindeki 40 ila 50 rehinenin serbest bırakılması öngörülüyor. Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamada ise, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi hedefleniyor.

30 GÜN ARA VERİLEBİLİR

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, ismini vermediği bir yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak yaptığı haberde, Kanal 12 televizyonunun haberini doğruladı. İsrailli yetkili, Katar’ın, İsrail’e “Hamas’ın, çatışmalara 20 ila 30 gün arasında ara verilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, erişkin ve hastaların da olduğu 40 ila 50 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğu” yönünde bir mesaj ilettiğini söyledi. Yediot Ahronot daha önce de Mossad Başkanı David Barnea’nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar’ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı. Ancak Hamas daha önce pek çok defa İsrail’le esir takası anlaşması yapılması için Gazze’deki saldırıların tamamen durmasını şart koşmuştu. İsrail basınındaki iddialara dair Katar ve Mısır’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

SOYKIRIM DAVASI TELAVİV'İ ÇILDIRTTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirerek, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’e karşı dava açtı. Başvuruda “İsrail’in söz konusu eylemleri Filistinli ulusal, ırksal ve etnik grubun önemli bir bölümünün yok edilmesini amaçladığı için soykırım niteliğindedir. Eylemlerin arasında Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri öldürmek, onlara ciddi zarar vermek ve fiziki yıkımlarına yol açacak şekilde hesaplanmış hayat şartlarına maruz bırakmak yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı. Güney Afrika’nın davasına Tel Aviv yönetiminden tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Güney Afrika’nın İsrail’e “kan iftirası” attığını ifade ederek, İsrail’in bu davayı “iğrenerek reddettiğini” belirtti. Güney Afrika’nın iddialarının “gerçeklikten ve kanuni zeminden” uzak olduğunu savunan Haiat, Güney Afrika’nın dava yoluyla mahkemeyi “rezil ve aşağılayıcı biçimde istismar ettiğini” öne sürdü.



Filistin Dışişleri Bakanı’nın Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Güney Afrika’nın söz söylemenin ötesinde fiilî bir adım attığını belirterek “Filistin Dışişleri Bakanlığı davayı memnuniyetle karşıladı” dedi. Güney Afrika ve İsrail’in bağlı olduğu ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlayan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), BM sivil mahkemesi. Güney Afrika ve İsrail UAD’ye bağlı ülkeler arasında yer alıyor.

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK!

ABD’de, Başkan Joe Biden yönetimindeki hükûmet “acil durum” gerekçesiyle, Kongre üyelerinin onayını almadan ikinci defa, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail’e silah satma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığına bağlı Siyasi-Askerî İşler Dairesinin yazılı açıklamasında “Dışişleri Bakanı (Antony Blinken), M107 155 mm mermiler ve ilgili ekipmanların İsrail hükûmetine tahminî 147,5 milyon dolar tutarında muhtemel bir yabancı askerî satışını onayladı. Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı, Kongre’ye bu muhtemel satışı bildiren gerekli sertifikayı verdi” ifadeleri yer aldı. Blinken, 9 Aralık’ta benzer gerekçelere dayanarak, değeri 106 milyon doların üzerinde olan yaklaşık 14 bin mermilik tank mühimmatının İsrail’e satılmasını Kongre’nin oluruna sunmadan onaylamıştı.