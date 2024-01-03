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    Aruri suikastı sonrası Hizbullah'dan İsrail'e misilleme saldırı

    Hizbullah, İsrail'in Hamas'ın iki numaralı ismi Salih el-Aruri’ye düzenlediği suikast sonrası harekete geçti. Misillime mesajı veren Hamas, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi.

    Aruri suikastı sonrası Hizbullah&#039;dan İsrail&#039;e misilleme saldırı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hizbullah İsrail'in, Lübnan'da Hamas’ın iki numarası Salih el-Aruri’ye gerçekleştirdiği suikast sonrası intikam mesajı yayınlamış, saldırının karşılıksız kalmayacağını bildirmişti.

    Hizbullah bu açıklamanın hemen ardındna harekete geçti. Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi.

    İSRAİL'E AİT 3 ASKERİ NOKTA VURULDU

    Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

    Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

    BEYRUT'UN KALBİNE SALDIRI KARŞILIKSIZ KALMADI

    Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

    Hizbullah'tan yapılan açıklamada Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denilmişti.

    Açıklamada, ayrıca, Beyrut'un kalbinde işlenen bu suikastın, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı niteliğinde olduğu aktarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HizbullahİsrailSaldırı
    Haberler > Dünya > Aruri suikastı sonrası Hizbullah'dan İsrail'e misilleme saldırı
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