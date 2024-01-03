Aruri suikastı sonrası Hizbullah'dan İsrail'e misilleme saldırı

3 Ocak 2024 01:11 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 01:51

Hizbullah İsrail'in, Lübnan'da Hamas’ın iki numarası Salih el-Aruri’ye gerçekleştirdiği suikast sonrası intikam mesajı yayınlamış, saldırının karşılıksız kalmayacağını bildirmişti.

Hizbullah bu açıklamanın hemen ardındna harekete geçti. Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi.

İSRAİL'E AİT 3 ASKERİ NOKTA VURULDU

Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

BEYRUT'UN KALBİNE SALDIRI KARŞILIKSIZ KALMADI

Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denilmişti.

Açıklamada, ayrıca, Beyrut'un kalbinde işlenen bu suikastın, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı niteliğinde olduğu aktarılmıştı.