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    Hizbullah 'yastayız' dedi, İsrail ordusuna intikam mesajı gönderdi

    Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in, Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’yi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta öldürmesinin karşılıksız kalmayacağını, saldırının tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı içerdiğini belirtti.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hizbullah, Beyrut'un Dahiye bölgesinde İsrail suikastı ile öldürülen Hamas'ın iki numaralı ismi Salih El Aruri ve Hamas üyeleri için kritik bir açıklamada bulundu.

    "YAS TUTUYORUZ"

    Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu.

    İNTİKAM MESAJI

    Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denildi.

    Açıklamada, ayrıca, Beyrut'un kalbinde işlenen bu suikastın, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı niteliğinde olduğu aktarıldı.

    SAVAŞ BÖLGEYE YAYILABİLİR

    Son olarak Aruri suikastının İsrail ve Hizbullah Hareketi arasındaki savaşın gidişatında tehlikeli bir gelişme olduğu kaydedildi.

    Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HamasHizbullah
    Haberler > Dünya > Hizbullah 'yastayız' dedi, İsrail ordusuna intikam mesajı gönderdi
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