23 bin ölüm normalmiş! ABD: Gazze’de soykırım yok

5 Ocak 2024 05:56 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 06:08

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail aleyhine açılan davayla ilgili açıklama yaptı. Basın toplantısında bir gazetecinin, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhinde açtığı davaya Türkiye’nin de destek verdiğini hatırlatarak, ABD yönetiminin bundan sonra ne yapacağını sorması üzerine Miller, sürece dâhil olmayacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra “soykırım” suçlamasının çok ağır bir insanlık suçu olduğunu ve bu kelimenin kolaylıkla kullanılmaması gerektiğini ifade eden Miller “ABD ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki biz soykırım olarak tanımlanabilecek eylemler görmüyoruz” dedi.

GÜVENLİ BÖLGEDE 31 KİŞİ KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun, “güvenli” olduğu iddiasıyla Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrini bombalamaya devam ediyor. Gazze’deki hükûmetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada “İsrail güçleri, Filistinli sivilleri silah ve ölüm tehdidi altında evlerinden, mahallelerinden güvenli olduğunu iddia ettiği başka bölgelere göçe zorlama suçunu tekrarladı. Ancak bu bölgeleri bombaladı. Refah şehrinde üç günde altı katliam gerçekleştirdi ve 31 Filistinliyi daha öldürdü. Gazze’de sivillerin, çocukların ve kadınların şahit olduğu soykırım savaşı, insanlığın ve bu suçları sessizce izleyen tüm dünya ülkelerinin alnında utanç lekesi olarak kalacak” denildi. Han Yunus kentini dün bombalayan İsrail, 40 Filistinli sivili daha katletti. İsrail tankları, aynı şehirde bulunan Emel Hastanesinin çevresini de yoğun topçu atışlarıyla vurdu.