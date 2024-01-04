Husiler, ABD'nin saldırısının cezasız kalmayacağını açıkladı

4 Ocak 2024 21:07 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 21:17

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından, Yemen'de bulunan Husiler İsrail'e savaş ilan etti ve Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemileri hedef alacağını açıkladı. Husilerin birçok gemiyi hedef almasının ardından ABD öncülüğünde Kızıldeniz'den geçen gemileri korumak için bir koalisyon kuruldu ve Kızıldeniz'deki çatışmalar şiddetlendi. Son olarak ABD, Kızıldeniz'de Husileri hedef alan bir saldırı düzenledi ve 10 Husi askeri öldü veya kayboldu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağını belirtti.

CEZASIZ KALMAYACAK

Abdulmelik el-Husi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin, 31 Aralık'ta, Husilerin Kızıldeniz'deki botlarına düzenlediği ve 10 Husi milisin öldüğü veya kaybolduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Husi lider, "Amerikalı Siyonistler, deniz kuvvetlerimiz bünyesindeki kahramanlarımızı Kızıldeniz'de kutsal görevlerini yaptıkları sırada hedef alarak aptallık etti. Bu saldırı karşılıksız ve cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

YEMEN GAZZE'YE DESTEK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLECEK

Yarın için başkent Sana'da ve diğer kentlerde halkı Gazze'ye destek için sokağa inmeye çağıran Abdulmelik el-Husi, "yarın sokağa inecek milyonların, tüm dünyaya Yemen halkının tavrından geri dönmeyeceği ve kibirlilere boyun eğmeyeceği gerçeğini göstereceğini" belirtti.

ABD, HUSİLERE AİT 3 BOTA SALDIRMIŞTI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 31 Aralık'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere bağlı) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu." ifadesini kullanmıştı.