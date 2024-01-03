Yemen Husileri saldırılara devam ediyor, Kızıldeniz'e 2 füze daha atıldı

3 Ocak 2024 09:57 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 10:30

Kızıldeniz'de tansiyon hız kesmeden yükseliyor. İran destekli Husiler, İsrail bandıralı bütün gemilere saldıracağını duyurduktan sonra Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırmış, ABD ise küresel ticareti baltalayan bu saldırıları neden göstererek bir koalisyon gücü kurmuştu. Dün akşam saatlerinde, Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırı gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'in güneyine 2 gemisavar füzesi fırlattığını bildirdi. CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamasında, Husilerin fırlattığı füzelerin bölgedeki ticari gemiler tarafından bildirildiği ve söz konusu gemilerde herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu yasa dışı eylemler, onlarca masum denizcinin hayatını tehlikeye atmaktadır ve uluslararası ticaretin serbest akışını kesintiye uğratmayı sürdürmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD DONANMASI KIZILDENİZ'E GİDİYOR

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmasının ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu. Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.