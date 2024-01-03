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    Husiler'den İsrail gemilerine bir saldırı daha

    Kızıldeniz'in suları kaynıyor... Yemen'deki İran destekli Husiler, Filistin limanlarına giden bir İsrail gemisine saldırdıklarını duyurdu. Sabah vakitlerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını bildirmişti.

    Husiler&#039;den İsrail gemilerine bir saldırı daha
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin işgal altındaki Filistin limanlarına giden CMA CGM TAGE adlı konteyner gemisini hedef aldığını belirtti.

    Gemi mürettebatının uyarı atışları ve çeşitli çağrılara cevap vermeyi reddettiğini ifade eden Seri, gemiye saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

    Abluka ve saldırıya maruz kalan Filistin halkının haksızlığa uğramasına karşı operasyonun gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, Gazze Şeridi'ndekilere ihtiyaç duydukları gıda ve ilaç ulaşana dek, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerine saldırıların sürdürüleceğini vurguladı.

    Seri ayrıca açıklamasında, bu bağlamda herhangi bir Amerikan saldırısının da karşılıksız ve cezasız kalmayacağı tehdidinde bulundu.

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu sabah X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze fırlattığını duyurdu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdHusiler
    Haberler > Dünya > Husiler'den İsrail gemilerine bir saldırı daha
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