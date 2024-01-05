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    Blinken'den Orta Doğu'ya 'Gazze' çıkarması

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan geniş çaplı bir Orta Doğu turuna çıkıyor. Blinke'nin rotasında Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır da bulunuyor.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, bu gece yola çıkarak, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söyledi.

    GAZZE'Yİ GÖRÜŞECEK

    Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağı bilgilerini paylaştı.

    İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIM SÜRECİ DE GÜNDEMDE

    Matthew Miler, Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Türkiye ziyaretinde, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine yönelik son adımlar da dahil olmak üzere, "uzun yıllardır devam eden bölgesel işbirliğini" görüşeceğini aktardı.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Blinken'ın, Türkiye'nin ardından ziyaret edeceği Yunanistan'da ise Ukrayna'ya destek sağlamaya ve bölgesel deniz güvenliğini korumaya odaklanacağı bilgisine yer verdi.

    "GÖRÜŞME KOLAY OLMAYACAK"

    Miller, "Bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Açıkçası bölgenin karşı karşıya olduğu zor sorunlar ve önümüzde zor seçimler var." diye konuştu.

    Antony Blinken'ın, bu zorlukların doğrudan üstesinden gelmek için diplomatik çabalara liderlik etmenin ABD'nin sorumluluğu olduğuna inandığını ifade eden Miller, Blinken'ın "bunu ileriki günlerde yapmaya hazır olduğunu" kaydetti.

    Blinken haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana bölgeyi 4. defa ziyaret etmiş olacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BlinkenTürkiyeZiyaret
    Haberler > Dünya > Blinken'den Orta Doğu'ya 'Gazze' çıkarması
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