Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Blinken, Bakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek

    ABD Dışişleri Bakanı Antony  Blinken, cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Türk mevkidaşı ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini görüşeceğini bildirdi.

    Blinken, Bakan Fidan ile İsveç&#039;in NATO üyeliğini görüşecek
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Blinken, Türk mevkidaşıyla İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini konuşacak" ifadeleri kullanıldı.

    ayrıntılar geliyor..

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BlinkenFidan
    Haberler > Gündem > Blinken, Bakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Süper Kupa ve Can Atalay açıklaması - GündemAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Süper Kupa ve Can Atalay açıklamasıCevdet Yılmaz'dan İsias Oteli davasında "yargıya güven" mesajı - GündemCevdet Yılmaz'dan İsias Oteli davasında "yargıya güven" mesajıİzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı (5 Ocak 2024) - Gündemİzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı (5 Ocak 2024)5 Ocak Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı - Gündem5 Ocak Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak? - Gündem2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak?Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti? - GündemMarmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?'Hamile kadını öldüreni idam etmeliyiz!' - Gündem'Hamile kadını öldüreni idam etmeliyiz!'Seçil Erzan'ın kuzeniyle mesajlarında dikkat çeken Fatih Terim detayı - GündemSeçil Erzan'ın kuzeniyle mesajlarında dikkat çeken Fatih Terim detayıSeçmen listeleri askıda - GündemSeçmen listeleri askıdaTürkiye'de yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? - GündemTürkiye'de yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler?
    Sonraki Haber Yükleniyor...