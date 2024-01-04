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Blinken, Bakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Türk mevkidaşı ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini görüşeceğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Blinken, Türk mevkidaşıyla İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini konuşacak" ifadeleri kullanıldı.
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Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi