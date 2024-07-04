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123 kişinin öldüğü izdihamla ilgili 6 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: AFP
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Izdiham, Haber

Dünya Haberleri  / AFP

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde meydana gelen izdihamda 123'e yükselirken, faciayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

NDTV kanalının haberine göre, 2 Temmuz'da Hathras bölgesinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham oluştu. Yetkililer, yaralı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 123'e yükseldiğini açıkladı. Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, yaptığı açıklamada, 23 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.

"KİMSE BAĞIŞLANMAYACAK"

Pathak, başlatılan soruşturmada ayini yöneten Hint guru "Bhole Baba" lakaplı Narayana Sakar Hari'nin adının geçmediğine yönelik eleştirilere, "Önce konuyla ilgili rapor gelsin. Ne kadar iyi bağlantıları olursa olsun kimse bağışlanmayacak." cevabını verdi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Hindistan polisi, 123 kişinin ölümüne yol açan ayin sırasında çıkan izdihamla ilgili 6 kişiyi tutukladığını açıkladı. Polis müfettişi Shalabh Mathur "Onlar çoğunlukla gönüllü olarak çalışıyorlardı. Kalabalık yönetimi ve fon toplama işleriyle uğraşıyorlardı." dedi.

Öte yandan, ayini yöneten Hari'nin nerede olduğu halen bilinmiyor. Hari'nin avukatı A.P. Singh, müvekkilinin soruşturma için hem polisle hem de eyalet yönetimiyle işbirliği yapacağını açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AFP
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