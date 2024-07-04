Ne diyeceği merak konusuydu! Merih Demiral'a sahip çıkan Özgür Özel'in bir aması var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral'la ilgili konuştu. Özel, "Soruşturmayı doğru bulmuyoruz. Bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım ama birkaç yıl önce bir futbolcumuz zafer işareti yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

"SORUŞTURMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Özdağ ve Özel'in gündeminde, geçtiğimiz günlerde gol attıktan sonra bozkurt işareti yapan A Milli Futbol Takımı oyuncularından Merih Demiral hakkında UEFA tarafından başlatılan soruşturma da vardı. Konuyla ilgili konuşan Özel, "Gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak başta Milli Takım'a zarar verir, herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekiyor." dedi.

"ZAFER İŞARETİ YAPAN FUTBOLCUYU LİNÇ ETMİŞLERDİ"

Geçmiş senelerden bir örnek veren Özel, "Bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok ama bundan birkaç yıl önce bir genç futbolcumuz bu sefer zafer işareti yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade oynadığı güzel futbol hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ise "Bu Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurtla karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için Bozkurt yaparlar. Herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur" dedi.