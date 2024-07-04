İneğin saldırdığı kadın hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte attığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mudurnu ilçesi Alpagut köyünde hayvancılıkla uğraşan Nevin Tekin (52), hayvanların bakımını yaptığı sırada ineğin çifte atması sonucu ağır yaralandı.
YAKINLARI BULDU
Kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı